Сложнейшую операцию на аорте впервые провели в Иркутской области

Кардиохирурги Детской областной больницы в Иркутске впервые в регионе провели реконструктивную операцию на аорте. Пациентом стал 12-летний мальчик с синдромом Элерса-Данлоса — наследственным заболеванием соединительной ткани, при котором сосуды теряют прочность, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Детская областная больница Иркутска

«Мальчик ежегодно обследовался в нашей больнице. За год, прошедший с последней госпитализации, аорта расширилась на 9 мм. По стандартам увеличение на 7 мм в год — абсолютное показание к операции, дальше медлить было нельзя», — пояснили в учреждении.

Чтобы помочь ребенку, провели одно из самых сложных в кардиохирургии вмешательств под названием «Флорида слив»: хирурги иссекли расширенный участок аорты, сохранили собственный аортальный клапан пациента и укрепили его синтетическим протезом.

Угроза разрыва устранена: у пациента будет хорошее, высокое качество жизни. Операция прошла успешно. Мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.