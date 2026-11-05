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Сложнейшую операцию на аорте впервые провели в Иркутской области

Кардиохирурги Детской областной больницы в Иркутске впервые в регионе провели реконструктивную операцию на аорте. Пациентом стал 12-летний мальчик с синдромом Элерса-Данлоса — наследственным заболеванием соединительной ткани, при котором сосуды теряют прочность, сообщили в пресс-службе медучреждения.

<p>Фото: Детская областная больница Иркутска</p>

Фото: Детская областная больница Иркутска

«Мальчик ежегодно обследовался в нашей больнице. За год, прошедший с последней госпитализации, аорта расширилась на 9 мм. По стандартам увеличение на 7 мм в год — абсолютное показание к операции, дальше медлить было нельзя», — пояснили в учреждении.

Чтобы помочь ребенку, провели одно из самых сложных в кардиохирургии вмешательств под названием «Флорида слив»: хирурги иссекли расширенный участок аорты, сохранили собственный аортальный клапан пациента и укрепили его синтетическим протезом.

Угроза разрыва устранена: у пациента будет хорошее, высокое качество жизни. Операция прошла успешно. Мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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