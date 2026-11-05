Вторичное жилье подорожало в Иркутской области почти на 4%

В Иркутской области по итогам третьего квартала подорожало как новое, так и вторичное жилье. Как именно изменились цены, сообщает Иркутскстат.

Новые объекты стали стоить больше в среднем на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Квартиры среднего качества теперь дороже на 2,1%, улучшенного – на 1,2%, элитные – на 1,1%. Средняя стоимость оценивается в 165,6 тыс. рублей за квадратный метр.

На вторичном рынке жилья цены выросли в среднем на 3,8%, достигнув 119,3 тыс. рублей за «квадрат». Больше всего подорожали типовые квартиры – на 4,6%, тогда как улучшенного качества лишь на 0,9%, а цены на элитную «вторичку» не изменились.

В Иркутске цены на жилье превышают средние показатели по региону: в новостройках они равны 174,7 тыс. рублей за квадратный метр, на вторичном рынке – 133,3 тыс. рублей.