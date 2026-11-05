«Политех в квадрате» расширил программу: учителя Иркутской области прошли интенсив по математике

В ИРНИТУ во второй раз состоялся интенсив для учителей в рамках образовательного проекта «Политех в квадрате». Организаторами выступили Министерство образования Иркутской области, Иркутский политехнический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Стратегическим партнером выступил энергохолдинг Эн+. В этот раз обучение прошло для учителей математики.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Первый день интенсива был посвящен подготовке к ЕГЭ. Открыли программу спикеры из СПбПУ. Заместитель директора Института физики и математики Пётр Велорусов представил команду экспертов – доцентов кафедры высшей математики Татьяну Лазовскую, Александра Вакаева и Максима Корнилова.

Татьяна Лазовская рассказала, как изменения в программе ЕГЭ 2027 года смещают акцент с формальных заданий на метапредметные умения и математическое моделирование, а также представила методику «умной педагогической диагностики». Второй день посвятили внедрению искусственного интеллекта в обучение и составлению проверочных работ.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

С лекцией «От математических знаний к энергетическому лидерству в Иркутской области» перед педагогами выступил директор Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Кровушкин. На примерах из практики он показал, что ежедневные расчеты баланса пара и воды, мгновенное перераспределение нагрузок при аварийных ситуациях и предиктивная аналитика базируются на точных науках.

Образовательный проект «Политех в квадрате» стартовал в 2026 году.

Впервые интенсив провели для учителей физики в августе в Образовательном центре «Персей». Он собрал свыше 100 учителей из 22 районов области, где они освоили современные подходы к преподаванию, включая работу с удаленным доступом к лабораторному оборудованию СПбПУ. В программу вошли гибридные форматы обучения, использование искусственного интеллекта в педагогике и выстраивание образовательного маршрута для будущих инженеров — от профориентации школьника до поступления в технический вуз.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

«Два интенсива по физике и математике показали, что интерес к инженерной профессии начинается на школьном уроке. Для нас это инвестиция в будущее инженерного образования и в кадровый потенциал региона: именно школьный учитель закладывает интерес к науке и техническим профессиям, а объединение усилий вузов, системы образования и бизнеса дает школьникам больше возможностей для выбора инженерной карьеры», — Евгений Уйхази, директор Эн+ Университет.

Основной актив энергохолдинга Эн+ – это высококвалифицированные кадры. Подобные проекты - стратегическая инвестиция в подготовку будущих специалистов для энергетической и промышленной отраслей. Поэтому системное развитие профессионального потенциала и поддержка будущих инженеров с школьной скамьи являются одними из ключевых принципов энергохолдинга.