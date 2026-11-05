Иркутская область и Алтай – регионы Сибири с самыми дорогими новыми квартирами

Аналитики Иркутскстата назвали регионы Сибири, где отмечаются самые высокие цены на новые квартиры по итогам третьего квартала 2026 года. Таковыми являются Алтай и Иркутская область.

«Среди регионов Сибири Иркутская область выделяется высокими ценами на первичном рынке. Более дорогие новые квартиры только в Республике Алтай – 228 тыс. рублей за квадратный метр», – сообщили аналитики, пояснив, что «квадрат» в Приангарье обойдется в 165,6 тыс. рублей.

Что касается вторичного жилья, Иркутская область (119,3 тыс. рублей) уступает четырем регионам: Республике Алтай – 184,6 тыс. руб. за квадратный метр, Тыве – 138,4 тыс. рублей, Новосибирской области – 121,8 тыс. рублей, Томской области – 119,5 тыс. рублей.