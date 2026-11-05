Банк выставил на продажу офисное помещение должника в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском реализуется нежилое помещение площадью 44,4 кв. м на четвертом этаже дома №79 на улице Ленина. Кадастровый номер объекта — 38:31:000029:2177. Продажа осуществляется через ГИС Торги, официальный сайт торгов государства.

Цена продажи — 1 884 572 рубля.

Имущество принадлежит физическому лицу и продается в рамках процедуры исполнительного производства; это залоговое имущество КБ «Байкалкредобанк» (АО).

Электронную заявку на участие в аукционе необходимо подать не позднее 13 ноября. Контактные телефоны сотрудников банка: 8-914-942-79-53, 8-914-94-27-860, директора дополнительного офиса в Усолье-Сибирском — 8-(395-43)-66-127.

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