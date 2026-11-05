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Сбер запустил акцию «Скидка 50% на фискальный накопитель для новых предпринимателей»

Предприниматели, впервые подключающие торговый эквайринг, получат скидку 50% на фискальный накопитель. Акция распространяется на тариф «Оптимальный».

Для участия предпринимателю необходимо заключить договор торгового эквайринга, подключить кассу и открыть счет возмещения в банке.

Эта акция поможет предпринимателям сэкономить на старте. Скидка 50% на кассу позволяет сразу принимать безналичные платежи, сэкономить на расходах, а освободившиеся средства вложить в развитие дела.

«Мы понимаем, с какими затратами сталкивается бизнес в самом начале пути. Снижая стоимость оборудования, мы берём на себя половину нагрузки на запуск и поддерживаем малый бизнес, а также и делаем процесс оплаты для покупателей максимально удобным», — Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка Сбера.

Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробные условия подключения доступны на официальном сайте Сбербанка в разделе Эквайринг для бизнеса и в отделениях банка.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxvWrdzu

/ Сибирское Информационное Агентство /
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