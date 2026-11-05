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Аэропорт Иркутска в осенне-зимний период увеличит число перелетов в Китай

Иркутский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. В организации рассказали, какие ключевые изменения произойдут в этот период.

В этом сезоне будут осуществляться полеты по 53 направлениям, которые намерены выполнять 18 перевозчиков: среди них есть новый.

Одним из ключевых изменений станет увеличение частоты рейсов в Китай: в Пекин будут летать 21 раз в неделю, в Шанхай – три раза.

Маршрутная сеть также пополнится двумя российскими направлениями – Тюмень и Южно-Сахалинск. Возобновятся рейсы в Калибо на Филиппинах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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