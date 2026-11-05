Рейдерские захваты домов: Управляющие компании просят Минстрой защитить их от черных схем

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой разработать «дорожную карту» по защите от рейдерских захватов домов. Президента ассоциации Лину Ткаченко беспокоит фальсификация протоколов общих собраний собственников (ОСС) для смены управляющих компаний, передаёт "Коммерсант".

В письме предлагается признавать ничтожными собрания, не зарегистрированные в ГИС ЖКХ, и ввести уголовную ответственность для инициаторов подделки протоколов. Кроме того, АКОН требует ввести материальную ответственность для чиновников Госжилинспекции, которые вносят в реестр сфальсифицированные данные.

Мнения разделились

Участники рынка подтверждают масштаб проблемы. По словам гендиректора УК «Атмосфера» Вячеслава Додонова, рейдерство — это отлаженная схема незаконного передела рынка, направленная на краткосрочную выгоду. Юрист Сергей Поправка добавляет, что для захвата дома часто используют подкуп собственников или угрозы.

Однако юристы считают, что законов достаточно.

«Действующее законодательство уже содержит необходимые механизмы, а составов преступлений в УК РФ вполне достаточно», — отмечает советник ФПА РФ Ольга Власова.

Проблема, по мнению советника ФПА, в другом: правоохранительные органы часто отказываются возбуждать дела даже при массовых жалобах жителей.

«Состояние ЖКХ катастрофическое, а жители бесправны. Пока это не изменится, никакие законы не помогут», — резюмирует Ольга Власова.