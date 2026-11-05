Авторынок России показал лучший результат с начала года, но год к году упал на 20%

Российский авторынок в октябре показал лучший результат с начала 2026 года: продажи выросли на 8% к сентябрю, достигнув 132,9 тыс. машин. Однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы прошлого года, сообщает "Коммерсант".

Лидером остается Lada (29,69 тыс. шт., −10,7% год к году). На втором месте Haval (16,86 тыс. шт., −35,4%), на третьем — Tenet (15,28 тыс. шт., +77,1%). Пять из десяти брендов в топ-10 показали падение: сильнее всего просели Geely (−44,6%) и Belgee (−41,2%). В тройке самых популярных моделей — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7. Лучшую динамику показала Lada Iskra (рост в 5,6 раза), а самое сильное падение — у Haval M6 (минус 2 раза).

Почему купили?

Дилеры называют три причины октябрьского всплеска:

Конец года: Потребители спешат реализовать планы по покупке до повышения налогов в 2027 году.

Топливо: Ситуация с бензином стабилизировалась, исчезли очереди на АЗС.

Календарь: В октябре на один день больше, чем в сентябре, что дало рынку около 4 тыс. машин.

Главной тенденцией месяца стало падение продаж гибридов и электромобилей после досрочного исчерпания лимитов субсидий Минпромторга.

Прогноз на ноябрь

Дилеры не ждут резких движений. Продажи останутся на уровне октября (около 130 тыс. машин), а основным драйвером станут акции от импортеров.