«После стройки хоть потоп»: Правительство разрешило строить дома в зонах затопления до 2030 года

Правительство определило временный порядок строительства в зонах затопления и подтопления до 2030 года. Опубликованное постановление фактически смягчает недавно введенный запрет на возведение капитальных объектов в таких местах, сообщает "Коммерсант".

Для застройщиков

Разрешение на строительство многоквартирных домов и коммерческих объектов в гидроопасных зонах можно будет получить до 2030 года, но только при двух условиях:

Проект должен пройти экспертизу.

В документации должны быть решения по инженерной защите (дамбы, дренаж).

Для частников

Владельцы участков, которые подали уведомление о начале строительства до 4 августа 2026 года (до вступления в силу жесткого запрета), смогут достроить дома, поставить их на кадастровый учет и оформить в собственность. Тем, кто начал стройку без уведомления, легализовать объект будет крайне сложно.

Мнения экспертов

Дмитрий Арестов (Strategy Partners): Постановление важно для тех, чьи проекты уже начаты, так как оно спасает их от «заморозки». Однако документ не отменяет требований к безопасности.

Александр Аксененко (Госдума): Регистрация права собственности не осушает участок. Постановление позволяет оформить документы, но перекладывает затраты на строительство дамб на самих собственников.

Евгений Миронов («ТутУдобно»): Главный вопрос — судьба тех, кто уже построил дома без уведомления. Им нужны разъяснения, а рынку — инвентаризация и планы защиты территорий с понятным финансированием.

В Минстрое сообщили, что прорабатывают законопроект для более гибкого регулирования Водного кодекса и упрощения процедуры изменения границ опасных зон.

Отметим, по данным ГИСЛС, в Иркутской области 111 пустых участков под многоквартирные дома лежат в зонах затопления и подтопления. 65 из них (58,6%) — в зоне затопления: льгота проекта изменений постановления № 360 их не касается, вернуть их в застройку владелец может только инженерной защитой — дамбой или подсыпкой территории. Это 11 га и 0,1 млрд руб. кадастровой стоимости. Ближе 30 км к столице региона (Иркутск) — 11 таких участков.

Еще 46 участков — в зоне подтопления. Их может вернуть в оборот проект изменений постановления № 360, если его примут. У 23 из них собственность публичная или не указана: если права на них появятся после 4 августа 2026 года, льгота действовать не будет. Если зону подтопления пересмотрят и проведут полосой 20 м, вне зоны оказались бы 43 участка, в ней остались бы 3. Само правило 20 м установленные границы не меняет: для этого зону нужно пересмотреть.

Отдельно — дома, которые уже строятся: в регионе 12 строящихся многоквартирных домов стоят на участках в зонах — 2122 квартиры, 11,7% строящихся в регионе квартир. Все 12 получили разрешение на строительство до запрета