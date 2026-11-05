Встреча с акционерами ВТБ в Иркутске: ключевые цифры и факторы роста

В Иркутске прошла встреча ВТБ с инвесторами и клиентами — в ней приняли участие порядка 100 человек. В ходе встречи представители ВТБ рассказали о финансовых результатах группы, ключевых корпоративных событиях, форматах взаимодействия и возможностях для акционеров. Финансовые эксперты поделились информацией о текущих тенденциях на фондовом рынке и дали рекомендации по формированию инвестиционных портфелей.

За 9 месяцев 2026 года чистая прибыль ВТБ достигла 407,5 млрд рублей — это на 7% больше, чем годом ранее. Только за третий квартал банк заработал 182,3 млрд рублей, рентабельность капитала составила 19,1%. Соотношение расходов к доходам снизилось до 38,2%, что отражает рост операционной эффективности деятельности эмитента.

«Главным фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи. Она составила 2,6% за 9 месяцев, а чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также нас очень радует рост комиссионного бизнеса: чистые комиссионные доходы прибавили 23% за 9 месяцев», - подчеркнул начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев.

При этом банк подтверждает прогноз по чистой прибыли на уровне 600 млрд рублей по итогам 2026 года и параллельно формирует новую стратегию на 2027–2029 годы.

Число розничных инвесторов за пять лет выросло с 575 тысяч в 2021 году до 1,4 млн человек в 2026‑м. В банке связывают этот тренд с сочетанием сильных финансовых результатов, возвратом к выплате дивидендов и системной работой с акционерами и инвесторами.

По данным на сентябрь 2026 года, в Иркутской области зарегистрировано 13,7 тыс. акционеров ВТБ, среди российских регионов по числу держателей акций банка область занимает 20 место. Наиболее многочисленная возрастная группа - миллениалы (44,4%), за ними следуют представители поколения Х (35%). Средний пакет акций в регионе – 309 штук.

На семинаре также обсуждались изменения в законодательстве и актуальные инвестиционные решения: в частности, инвестиционная стратегия ВТБ Мои Инвестиции на 4 квартал 2026 года и ключевые активы осеннего портфеля и. На фоне высокой ключевой ставки ЦБ (14%) отдельные инструменты сохраняют привлекательность для инвесторов: доходность длинных ОФЗ достигает порядка 17% (на 3% выше ключевой ставки), а качественные корпоративные облигации дают 17–19% годовых. При этом эксперты предостерегают от вложений в бумаги с повышенной доходностью из‑за дополнительных рисков качества компаний-эмитентов.