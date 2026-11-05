59% работающих иркутян ждут повышения зарплаты в 2027 году

На пересмотр зарплаты в 2027 году надеются 59% опрошенных работающих иркутян. Об этом сообщает SuperJob. Еще 2% не ждут прибавки, потому что повышение прошло недавно, а 20% не рассчитывают на рост дохода по другим причинам.

Ожидания заметно различаются по возрасту: среди горожан до 35 лет на прибавку рассчитывают 68%, среди 35–45-летних — 60%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 49%. Мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин (60% и 57%).

Среди обладателей высшего образования прибавки ждут 64%, среди выпускников колледжей и техникумов — 55%. Чаще пересмотра оклада ожидают респонденты с зарплатой от 100 до 150 тыс. рублей — 68%; среди получающих до 100 тыс. таких 52%, среди зарабатывающих от 150 тыс. — 57%.