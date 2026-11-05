ИЭСК в 2,5 раза увеличила мощность подстанции «Светлая»

Иркутская электросетевая компания решила проблему энергодефицита в нескольких поселках Шелеховского района, модернизировав главный районный энергоузел — подстанцию «Светлая». На финальном этапе энергетики заменили второй силовой трансформатор, увеличив мощность всей подстанции в 2,5 раза — с 80 до 200 МВА. Об этом сообщает ИЭСК.

«Обновление подстанции "Светлая" — один из самых технически сложных проектов, реализованных нашей компанией за последнее время. Благодаря слаженной работе наших специалистов, проектировщиков и подрядчиков мы завершили проект всего за два года. Удалось ликвидировать дефицит мощности в Шелеховском районе до начала зимних холодов. Это создает надежный запас прочности энергосетей для нужд людей, социальных учреждений и помогает развитию местного бизнеса», — отметил директор департамента по реализации инвестиционных проектов ИЭСК Григорий Пряничников.

От подстанции зависит электроснабжение более 23 тыс. жителей Шелехова, Баклашей, Введенщины, Пионерска и Чистых Ключей. За два года прошла полная модернизация: заменили два трансформатора, обновили основное и вспомогательное оборудование, перестроили распределительные устройства, усилили выключатели, смонтировали релейную защиту и противоаварийную автоматику, а также установили защитные устройства от коротких замыканий. Потребление электроэнергии в районе постоянно растет, поэтому запуск обновленной подстанции на полную мощность важен для стабильности сетевой инфраструктуры.