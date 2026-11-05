В Иркутской области увеличат количество камер на опасных дорогах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства увеличить количество камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на опасных участках автодорог, в том числе федеральных. Об этом он сказал на совещании с членами правительства региона. Камеры помогут в том числе отслеживать состояние дорог зимой, когда растет число ДТП.

«На опасных участках автодорог необходимо усилить фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения, особенно в населенных пунктах. Увеличить количество камер необходимо на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Это позволит четко понимать причины возникновения ДТП и работать по их искоренению», — сказал Игорь Кобзев.

Среди негативных факторов, влияющих на аварийность зимой, — недостатки содержания дорог: скользкость, снежный накал, снежные валы на тротуарах.

Для оперативного контроля за ситуацией в регионе создан ежедневный штаб под руководством зампреда правительства Александра Суханова с участием минтранса, дирекции по строительству и эксплуатации автодорог, «Дорожной службы Иркутской области», Упрдора «Прибайкалье» и Госавтоинспекции; Кобзев поручил привлекать к работе штаба муниципалитеты и минздрав, который будет сообщать о пострадавших из-за недостатков зимнего содержания дорог.