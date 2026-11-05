В Иркутске число IT-преступлений сократилось на 40%

В администрации Иркутска прошло совещание, посвященное профилактике хищений денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На нем подвели итоги реализации регионального плана за отчетный период. Об этом сообщает администрация города.

«За 9 месяцев текущего года в Иркутске зарегистрировано 1412 IT-преступлений — на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2453 случая). Общая сумма ущерба сократилась с 866 млн до 645,5 млн рублей. Раскрыто 307 преступлений. Благодаря оперативному взаимодействию с банками удалось предотвратить более 20 хищений, раскрыть 14 из них и сохранить 15 млн рублей. Несмотря на положительную динамику, информационные технологии остаются ключевым инструментом мошенников. Наша общая задача — защитить граждан от обмана», — сказал врио начальника ОСО УР МУ МВД России «Иркутское» капитан полиции Виктор Черных.

По словам начальника управления по информационной политике Валерии Деевой, в городе выстроена комплексная система профилактики IT-мошенничества: материалы размещают на официальных страницах мэрии в соцсетях, в ТОС и школах, памятки и ролики транслируют в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на рекламных конструкциях и в подъездах, показывают в учреждениях культуры и спорта, кинотеатрах, проводят консультации для жителей. Для пенсионеров создан канал «Активное долголетие», материалы регулярно публикуют в газете «Иркутск».