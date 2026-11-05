На Байкале спустили на воду новый круизный лайнер

31 октября 2026 года на производственной площадке АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» состоялся спуск на воду нового пассажирского судна проекта RPV8714. Это важный этап масштабного проекта, открывающего новые возможности для круизного туризма на Байкале.

Новый лайнер станет одним из крупнейших пассажирских судов на Байкале: его длина — 87,5 метра, ширина — 14 метров.

Четырехъярусная надстройка объединяет пассажирские каюты разных категорий, общественные и рекреационные пространства. В каютном варианте судно рассчитано на 144 пассажира, в прогулочном — на 200 человек.

Реализация проекта стала результатом работы специалистов судостроительного подразделения АО «ВСРП» и проектной команды. После завершения работ лайнер сможет принять первых пассажиров и отправиться в круиз по Байкалу.

Ранее директор «Исттрэвэл» Арминэ Абрамян заявляла, что интерес к круизам по Байкалу растет, а аудитория молодеет. Если раньше это были в основном пенсионеры, то сегодня это люди 35–50 лет и семьи с детьми от 5–7 лет. Туристов привлекает экспедиционный формат и то, что Байкал в мае и сентябре выглядит совершенно по-разному, что заставляет гостей возвращаться.

Вместе со спросом растут и требования к сервису. «Ответом на этот вызов стал новый круизный лайнер длиной 87 метров. В прогулочном варианте он вмещает до 200 человек, в каютном — 144. Судно позиционируется как плавучий четырехзвездочный отель с рестораном, спа-центром, тренажерным залом и каютами для маломобильных граждан», — подчеркивала Арминэ Абрамян.