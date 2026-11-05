В Иркутске инвестор подготовит проект реконструкции детсада №118 по КРТ

В Иркутске приступили к реализации договора о комплексном развитии территории в границах улиц Баррикад, Зимняя и Курортная. Одним из условий договора стало обязательство инвестора подготовить и передать администрации проектную документацию по реконструкции детского сада № 118 с расширением на 140 мест. Документы должны иметь положительное заключение государственной экспертизы. Об этом мэр Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале.

«Основной принцип механизма КРТ — за счет инвесторов ликвидировать аварийные дома, а также развивать новое строительство в условиях дефицита свободных земельных участков. В данном случае, помимо расселения до конца 2031 года 22 многоквартирных домов и строительства нового жилья, наш партнер взял на себя обязательства по подготовке документов для реконструкции соцобъекта», — написал глава мэрии.

Также предусмотрено выделение муниципалитету земельного участка для расширения площади детсада. По словам мэра, это хороший пример участия строительной отрасли в развитии города: бюджетные деньги на расселение не привлекаются, а средства бюджетов всех уровней экономятся.