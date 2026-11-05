Ремонт Музея истории Иркутска завершат до конца ноября

В Музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова ведется ремонт внутренних помещений за счет городского бюджета. На сегодня подрядчик выполнил основной объем работ. Об этом сообщает администрация Иркутска.

Основное здание музея на улице Франк-Каменецкого, 16 является объектом культурного наследия регионального значения «Начальная школа Антонины Михайловны Кладищевой». Как рассказала советник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия региона Елена Иванова, в память о погибшей сестре ее старший брат Александр Сибиряков решил построить бесплатную школу для детей из бедных семей; ее возводили с 1883 по 1885 год по проекту Владислава Кудельского и Василия Каразина в русско-византийском стиле.

В начале XX века здесь располагалась воскресная школа для взрослых, в советское время — трудовая, затем вечерняя школа. В 2007 году здание передали под музей и провели капремонт, в 2009-м открылся Музей истории Иркутска.

Проведена комплексная отделка выставочных залов на двух этажах, коридоров, кабинетов, а также оконных проемов и дверей: восстановлена штукатурка, окрашены стены и потолки. Приведены в порядок две межэтажные лестницы и крыльцо главного входа, в двух помещениях полностью восстановлен паркет. В ближайшее время специалистам предстоит заменить осветительное оборудование внутренней подсветки здания.

«Посещаемость музея составляет более 50 тысяч человек в год. Это очень много. Быстро изнашивается пол, темнеет потолок. Поэтому помещениям был необходим полноценный ремонт. Решение об этом было принято администрацией Иркутска и поддержано Думой города. Все работы согласованы Службой культурного наследия Иркутской области и ведутся под их контролем. Их завершат до конца ноября. Планируем торжественное открытие новой экспозиции», — рассказал директор музея Сергей Дубровин.