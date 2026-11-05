Нелегальный дом на Пискунова в Иркутске отключили от всех коммуникаций: СК требует доклад

В Иркутске незаконный дом на Пискунова, 40 отключили от всех коммуникаций – людей начали выселять из него. Ситуация заинтересовала Следственный комитет России.

«В Иркутске суд обязал жителей одного из многоквартирных домов самостоятельно снести его, поскольку застройщики возвели данный дом с нарушением установленных требований и норм. В настоящее время дом отключен от всех коммуникаций, однако вопрос о дальнейшем расселении жителей не решен», – говорится в сообщении СК.

Ранее расследовались дела по факту взяток и превышения полномочий. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил местному управлению представить доклад о принятых процессуальных решениях и мерах по восстановлению прав жителей.