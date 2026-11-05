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Здание фитнес-клуба обрушилось в Ангарске: есть пострадавший

В 34-м квартале города Ангарска накануне произошло ЧП. Обрушились межэтажные перекрытия в здании одного из местных фитнес-клубов. Подробности сообщает пожарно-спасательная служба Иркутской области.

<p>Фото: пожарно-спасательная служба Иркутской области</p>

Фото: пожарно-спасательная служба Иркутской области

«В фитнес-клубе "Фитнотека" во время проведения строительных работ произошло обрушение межэтажных перекрытий первого и второго этажей, чердачного помещения и стены. В результате происшествия один человек оказался под завалами», – пояснили в службе.

До прибытия спасателей очевидцы самостоятельно освободили пострадавшего. Спасатели, прибывшие к месту, оказали мужчине первую помощь, после чего на скорой отправили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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