Объемы строительства рухнули в Иркутской области

В Иркутской области аналитики зафиксировал снижение показателей в сфере строительства, что свидетельствует о падении объемов. Подробности сообщает Иркутскстат.

«Строительный сектор региона показал снижение: за январь–сентябрь выполнены работы на сумму 152,1 млрд рублей – на 21,8% меньше прошлогоднего показателя», – отмечают в организации.

Введено в эксплуатацию 5 785 зданий, из которых 190 – нежилого назначения, то есть промышленные, коммерческие, административные и другие. Построено 9,9 тыс. квартир общей площадью 972,2 тыс. кв. метров.

Для сравнения за девять месяцев 2025 года в Приангарье были выполнены строительные работы на сумму 191,4 млрд рублей. Ввели в эксплуатацию 9 985 зданий: из них 187 – нежилые. Было сдано 14 242 квартиры, или более 1,5 млн квадратных метров.