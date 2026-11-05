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Двух медведей выгнали из населенных пунктов Иркутской области обратно в лес

За прошедшие сутки в Систему-112 Иркутской области поступило шесть сообщений о появлении медведей: в двух случаях информация подтвердилась, зверей пришлось выгнать в лес. Об этом сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

«По результатам проверки признаки присутствия хищников подтвердились в двух случаях: особи отогнаны в естественную среду обитания, угрозы жизни и здоровью граждан не представляют», – пояснили в организации.

Кроме того, охотникам пришлось убить одного медведя в Усть-Илимском районе. Всего в 2026 году в рамках регулирования численности добыто 585 особей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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