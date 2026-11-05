Сонный туризм становится популярным на Байкале

В России зафиксировали повышенный интерес к бронированиям посуточного жилья для сонного туризма: рост составил 25% за год. В числе популярных локаций для такого формата отдыха – озеро Байкал, отмечают аналитики «Суточно.ру».

«Не у всех есть время и силы на длительные поездки, многие, чтобы быстро перезагрузиться и восстановиться, арендуют комфортабельное жилье на один-два дня в своем или соседнем городе, отсыпаются там, смотрят кино, читают книги, проводят время наедине с собой», – рассказывает директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Наибольшая доля таких бронирований приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В целом у россиян популярны для сонного туризма Краснодарский край, Карелия, Алтай, озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Калининградская область.

Для такого отдыха люди выбирают комфортабельные гостиничные номера в четырех- и пятизвездочных гостиницах, однокомнатные квартиры и студии повышенной комфортности, а также глэмпинги на природе.

Средняя стоимость аренды жилья в целом по России в ноябре составляет 4,3 тыс. рублей за сутки.