Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 10 618,4404 руб/1 г золота и 136,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 618,4404 руб.

1 грамм серебра - 136,7200 руб.

1 грамм платины - 3 862,3301 руб.

1 грамм палладия - 2 598,8601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 232,9595 р. (2,24%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1000 р. (3,87%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,4599 р. (1,91%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,2201 р. (1,69%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.