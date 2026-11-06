«Чёрная пятница» в Примсоцбанке: с 9 по 14 ноября сниженная ставка по кредиту наличными

С 9 по 14 ноября 2026 г. ставка по кредиту «Акционный» в Примсоцбанке снижается на 2 процентных пункта.

Скидка действует для всех и работает на вас весь срок кредита.

«Скидки в «Чёрную пятницу» обычно заканчиваются вместе с товаром на полке. Снижение ставки – другое дело: продолжает работать на вас каждый месяц в течение всего срока действия договора», – говорят в банке.

Как воспользоваться:

Предложение действует 6 дней – с 9 по 14 ноября 2026 года. Чтобы оформить кредит по сниженной ставке, достаточно оставить заявку на сайте банка или в мобильном приложении. Процедура занимает несколько минут.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте по ссылке.

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