Госдума предложила индексировать пенсии 1 января: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Британия отказалась приглашать Россию на саммит G20 в 2027 году, Госдума предложила индексировать пенсии 1 января, Банк РФ зафиксировал перегрев экономики в третьем квартале, а в Иркутской области рухнули объемы строительства. Подробнее – в обзоре СИА.

Саммит без России

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент России Владимир Путин не будет приглашен на саммит «Большой двадцатки» в 2027 году: он ответил «нет» на соответствующий вопрос журналиста. Что касается этого года, то лидер РФ пока не принял решение, поедет ли туда.

Индексация пенсий

Представители Госдумы направят на отзыв в правительство РФ законопроект, в соответствии с которым предлагается перенести срок индексации пенсий с 1 февраля на 1 января. «Все мы знаем, как бьют по кошельку праздничные траты, как бешено растут цены перед Новым годом. Будет намного лучше, если пенсионеры уже в январе получат пенсию с прибавкой», – отметили депутаты.

Перегрев экономики

В Банке России зафиксировали перегрев экономики в третьем квартале 2026 года. «По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска», – сообщил регулятор, пояснив, что ситуация связана с продолжением роста внутреннего спроса, но ограничениями предприятий в ряде отраслей. Однако при восстановлении производственных возможностей ситуация будет улучшаться.

Падение строительства

В Иркутской области аналитики зафиксировал снижение показателей в сфере строительства, что свидетельствует о падении объемов. «Строительный сектор региона показал снижение: за январь–сентябрь выполнены работы на сумму 152,1 млрд рублей – на 21,8% меньше прошлогоднего показателя», – отмечают в организации. Соответственно, и объектов было возведено почти в 2 раза меньше, чем в 2025-м.

Обрушение в фитнес-клубе

В фитнес-клубе «Фитнотека», который расположен в 34-м квартале города Ангарска Иркутской области, во время проведения строительных работ произошло обрушение межэтажных перекрытий первого и второго этажей, чердачного помещения и стены. В результате ЧП один человек оказался под завалами. Его смогли вытащить очевидцы, после чего спасатели отправили пострадавшего в больницу.