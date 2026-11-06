Путин подписал закон об аттракционах с едиными правилами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 343-ФЗ «Об аттракционах» 2 ноября; документ вступит в силу с 1 марта 2027 года. Новая норма устанавливает единые правила эксплуатации и контроля для всех устройств в парках развлечений, работающих в России. До сих пор эти полномочия были закреплены за регионами. Об этом сообщают «Известия».

«Закон во многом повторяет действующий технический регламент "О безопасности аттракционов" и ссылается на него», — рассказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

Появились четкие основания для запрета эксплуатации: если нет регистрации, не пройдена проверка или истек срок службы, работа должна быть остановлена. Как отметил директор ООО «Эксперт-Диагностика» Дмитрий Бацаев, необходимость уточнения правил подтверждения безопасности назрела давно: при централизованном подходе у региональных органов Гостехнадзора не будет разных трактовок требований — например, сейчас некоторые из них ставят на учет аттракционы, где эксплуатантом является физическое лицо без регистрации ИП.

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