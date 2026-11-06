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Мусорный полигон в Усольском районе горел на площади 3 тысячи «квадратов»

В Иркутской области зафиксировали пожар на полигоне ТКО, который расположен в Усольском районе. Огонь повредил большую площадь, в связи с чем организовавшее склад отходов предприятие привлекут к ответственности, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

<p>Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура</p>

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

«Ангарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов в р.п. Тайтурка Усольского района на площади 3 тыс. кв.м. Несмотря на то, что прием отходов на полигоне прекращен с января текущего года, на нем продолжают фиксироваться случаи возгорания в связи с несоблюдение требований закона при их размещении», – пояснили в надзорном ведомстве.

Директора организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Кроме того, в суд направлен иск о понуждении эксплуатирующей организации разработать проект и провести консервацию полигона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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