Управляющие компании повысили сборы с интернет-провайдеров

Управляющие компании повысили платежи интернет-провайдеров: во второй половине 2026 года сборы выросли как минимум в четыре раза. Об этом «Известиям» рассказал менеджер одного из московских провайдеров. По его словам, это касается большинства УК, а оказание услуг во многих жилых комплексах становится практически нерентабельным.

«Закон устанавливает ответственность для управляющих компаний за недопуск операторов связи в жилые дома и предусматривает меры против подобных практик. Если УК под видом дополнительных услуг фактически взимает плату за доступ в дом, это может рассматриваться как подмена условий договора. Такие действия противоречат гражданскому законодательству и могут повлечь правовые последствия», — отметили в пресс-службе «МегаФона».

Топ-менеджер другого провайдера подтвердил, что операторы столкнулись с такой проблемой.

С 2024 года УК не вправе взимать с операторов плату за работу в домах, однако теперь сборы оформляют как оплату дополнительных услуг — например, контроля за соблюдением правил техники безопасности и порядка проведения работ. Раньше все провайдеры в доме вместе платили девелоперу около 15 рублей в месяц за право обслуживать одну квартиру, в этом году плата выросла до более чем 60 рублей и взимается с каждого оператора, причем рассчитывается по общему числу квартир в доме независимо от того, сколько из них обслуживает конкретный провайдер. Рост сборов либо делает работу в таких комплексах нерентабельной, либо вынуждает повышать тарифы.

В Минцифры сообщили, что обращений от операторов не получали; такие споры относятся к гражданско-правовым отношениям и должны разрешаться в судебном порядке. В ФАС также заявили, что жалоб на взимание платы за доступ операторов к инфраструктуре многоквартирных домов пока не поступало; если обращения будут, их рассмотрят в установленном порядке.

В октябре 2026 года Минцифры РФ впервые официально подтвердило разработку масштабной реформы лицензирования операторов связи.

Главная цель изменений — «очистить» отрасль от недобросовестных игроков, усилить контроль за безопасностью и гарантировать качество услуг. Однако представители отрасли предупреждают, что жесткие требования могут привести к ликвидации трети провайдеров и росту цен в малых городах.

Ключевые изменения в лицензировании: