Перегрев вернулся? ЦБ зафиксировал дисбаланс спроса и предложения в экономике РФ

Российская экономика в третьем квартале 2026 года вновь вернулась к состоянию перегрева. Об этом свидетельствует резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Внутренний спрос продолжает расти, в то время как возможности предложения в отдельных отраслях временно ограничены, что усиливает инфляционное давление, сообщает РБК.

Что такое перегрев?

Это состояние, при котором совокупный спрос превышает производственные возможности страны. В профессиональной терминологии это называется «положительным разрывом выпуска», когда уровень ВВП находится выше своего потенциала.

Позиция регулятора

В начале июля ЦБ заявлял, что экономика вышла из перегрева, но не перешла к переохлаждению. Теперь же регулятор отмечает, что по мере восстановления производства при сдержанном спросе этот дисбаланс будет постепенно сокращаться.

Прогнозы

ВВП 2026: Центробанк повысил нижнюю границу прогноза до 0,5–1,0% роста (ранее было 0,0–1,0%).

ВВП 2027: Прогноз на следующий год, напротив, ухудшен до 1,0–2,0%.

Инфляция: Оценка на конец 2026 года повышена до 6,2–6,3% (ранее 5,9–6,2%).

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявлял, что за последние годы ВВП России вырос более чем на 10%, а безработица опустилась до рекордных 2,3%.

На этом фоне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Решение не стало сюрпризом — оно совпало с ожиданиями аналитиков, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.