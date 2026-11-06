ЦБ ограничит ипотеку с низким платежом в первые годы

Банк России планирует ограничить рискованную ипотеку, когда заемщик первые несколько лет платит небольшие суммы, а затем его ежемесячный платеж существенно возрастает. Проект изменений в нормативные документы выпустят в первом квартале следующего года, а новые правила вступят в силу с 1 июля 2027-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Мера призвана ограничить схемы, которые приводят к завышению цены квартиры. Суть их в том, что заемщику предлагается якобы льготный период (как правило, один-два года), когда он платит по низкой ставке (например, 5%), а по его окончании — по рыночной на момент выдачи (сейчас бы это было около 18%). В итоге за все платит покупатель. Но при этом повышается риск того, что человек не потянет платеж после окончания льготного периода», — говорится в комментарии ЦБ.

ЦБ предлагает увеличить резервы банков по кредитам, в которых платеж в первые три года растет более чем на 20% относительно среднего за предыдущие 12 месяцев: средства финансовых организаций под такие ссуды планируется повысить на 50 п.п. Также регулятор намерен лимитировать период с низким платежом тремя годами. Новые требования не затронут госпрограммы.

Недополученный в первые годы доход банк получает с застройщика, который обычно закладывает его в комиссию и добавляет к стоимости квартиры для клиента.

По оценке аналитика Freedom Global Владимира Чернова, часть покупателей, которые сейчас оформляют такую ипотеку, может вовсе не пройти скоринг. Кроме того, программы с низкими платежами на старте могут подорожать для застройщика из-за роста комиссии банку за субсидирование займа; насколько именно — зависит от размера резервов и распределения затрат между банками и девелоперами.

Ранее стало известно, что в октябре доля рыночной ипотеки — кредитов без государственного субсидирования — в выдачах банков продолжила увеличиваться. Например, у ВТБ она выросла до 52% против 38% месяцем ранее, а объём таких выдач составил 14,8 млрд рублей.