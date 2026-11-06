Кушнер рассказал о продуктивных переговорах США, Украины и НАТО по безопасности

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил о «продуктивных и содержательных» переговорах с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами по вопросам гарантий безопасности для Украины и архитектуры европейской безопасности. Об этом он написал в своём аккаунте в X, передаёт РБК.
«Мы активно работаем со всеми сторонами над поиском практических решений, которые позволят положить конец войне и заложить основы долгосрочного мира. Наша цель — учесть опасения всех сторон в сфере безопасности через практические договорённости, согласованные всеми участниками и снижающие риск будущих конфликтов», — отметил Кушнер.
Он также рассказал, что США совместно с Украиной и Россией разрабатывают «серьёзные предложения», чтобы предстоящие трёхсторонние переговоры были максимально продуктивными и содержательными. «Президент Трамп сделал достижение мира одним из своих приоритетов. Мы сосредоточены на сложной и детальной работе, необходимой для превращения этой цели в прочное соглашение», — добавил он.
Переговоры в трёхстороннем формате — Россия, Украина, США — запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главным переговорщиком от России остаётся помощник президента Владимир Мединский. Представитель Европы за столом переговоров присутствовать не будет, поскольку согласован только трёхсторонний формат.
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Активизация обсуждения возобновления переговоров произошла после встречи Путина с Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд может пройти в первой половине ноября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «большой прогресс» в ходе этих контактов.
Параллельно обсуждаются возможные условия урегулирования, включая гарантии безопасности. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос обсуждался на встрече представителей Украины, ЕС и США в Осло, где речь шла о гарантиях, аналогичных статье 5 НАТО. Зеленский впервые допустил обсуждение российских требований, но подчеркнул, что безопасность Украины должна быть обеспечена в первую очередь.
Москва, в свою очередь, настаивает на учёте своих интересов безопасности. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что гарантии должны включать отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на её территории.