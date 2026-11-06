Кушнер рассказал о продуктивных переговорах США, Украины и НАТО по безопасности

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил о «продуктивных и содержательных» переговорах с Украиной, НАТО и европейскими партнёрами по вопросам гарантий безопасности для Украины и архитектуры европейской безопасности. Об этом он написал в своём аккаунте в X, передаёт РБК.



«Мы активно работаем со всеми сторонами над поиском практических решений, которые позволят положить конец войне и заложить основы долгосрочного мира. Наша цель — учесть опасения всех сторон в сфере безопасности через практические договорённости, согласованные всеми участниками и снижающие риск будущих конфликтов», — отметил Кушнер.

Он также рассказал, что США совместно с Украиной и Россией разрабатывают «серьёзные предложения», чтобы предстоящие трёхсторонние переговоры были максимально продуктивными и содержательными. «Президент Трамп сделал достижение мира одним из своих приоритетов. Мы сосредоточены на сложной и детальной работе, необходимой для превращения этой цели в прочное соглашение», — добавил он.

Переговоры в трёхстороннем формате — Россия, Украина, США — запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главным переговорщиком от России остаётся помощник президента Владимир Мединский. Представитель Европы за столом переговоров присутствовать не будет, поскольку согласован только трёхсторонний формат.

Активизация обсуждения возобновления переговоров произошла после встречи Путина с Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд может пройти в первой половине ноября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «большой прогресс» в ходе этих контактов.

Параллельно обсуждаются возможные условия урегулирования, включая гарантии безопасности. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос обсуждался на встрече представителей Украины, ЕС и США в Осло, где речь шла о гарантиях, аналогичных статье 5 НАТО. Зеленский впервые допустил обсуждение российских требований, но подчеркнул, что безопасность Украины должна быть обеспечена в первую очередь.

Москва, в свою очередь, настаивает на учёте своих интересов безопасности. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что гарантии должны включать отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на её территории.