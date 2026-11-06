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Вложили 167 млрд: Частные инвесторы резко увеличили покупки облигаций на Мосбирже

Частные инвесторы в октябре 2026 года резко увеличили активность на Московской бирже, направив в ценные бумаги 166,7 млрд рублей. Основной интерес пришелся на долговой рынок: вложения в облигации выросли на 29,3% по сравнению с прошлым годом и составили 145,7 млрд рублей. Еще 30,7 млрд рублей было вложено в паевые фонды (ПИФы).

Количество активных частных инвесторов на площадке превысило 3 млн человек, а общее число граждан с брокерскими счетами достигло 43 млн.

Топ-10 активов в портфелях россиян

Лидером предпочтений остается Сбербанк (обыкновенные и привилегированные акции занимают почти треть портфелей). Также в топе предпочтений — ЛУКОЙЛ (15,2%), Газпром (13%) и ВТБ (6,9%).

Ранее эксперты ВТБ отмечали, что на долговом рынке сейчас наблюдается уникальная ситуация. Длинные ОФЗ (облигации федерального займа) торгуются с доходностью около 17%. Это на 3% выше ключевой ставки ЦБ (14%) — премия, которой не было уже давно.  «Мы смотрим на этот класс активов с осторожным оптимизмом, — комментирую аналитики. — Тенденция к снижению ставки сохраняется, на горизонте 2–3 лет ОФЗ могут показать доходность выше банковских вкладов».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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