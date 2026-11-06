Акции «М.Видео» подскочили на 41% без видимых причин

Акции «М.Видео» (MVID) в начале утренних торгов в четверг, 5 ноября, резко выросли в отсутствие видимых причин. На пике котировки поднялись на 41,63% к закрытию среды, до 64,3 рубля за бумагу, обновив максимум более чем за четыре месяца. Мосбиржа на этом фоне провела дискретный аукцион, завершившийся в 11:13 мск; по его окончании рост замедлился до 21,48%, акции торговались на уровне 55,15 рубля. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Рост акций "М.Видео" на 40% в отсутствие корпоративных новостей носил в большей степени спекулятивный характер. Возможным поводом для покупок могли стать ожидания от превращения компании в маркетплейс и развития проекта Omni-Net. Однако это уже известные планы, а не неожиданное событие сегодняшнего дня», — рассказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

По словам Чернова, компания расширяет продажи чужих товаров по агентской схеме, что позволяет меньше тратить на закупки и снижать потребность в кредитах, — такой эффект «М.Видео» описывало в октябрьском сообщении. Однако увеличение ассортимента еще нужно превратить в прибыль и денежный поток, поэтому считать скачок котировок подтверждением оздоровления бизнеса пока рано; без новых сильных результатов риск резкой фиксации прибыли после такого роста высокий, предупредил он.

Напомним, что индекс Мосбиржи к 18:10 мск 5 ноября рос на 0,78%, до 2460,98 пункта. РТС прибавляет 0,62%, до 947,78 пункта, индекс голубых фишек повышается на 0,55%. Инвесторы продолжают следить за подготовкой трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Дмитрий Песков сообщил, что встречи пройдут за закрытыми дверями и будут посвящены вопросам безопасности и гарантиям безопасности.