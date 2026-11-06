Парадокс 2026: Почему потребление энергии в России падает сейчас, но резко вырастет в будущем

Потребление электроэнергии в России на горизонте до 2032 года покажет уверенный рост. По прогнозу аналитиков компании «Эйлер», спрос в единой энергосистеме (ЕЭС) увеличится на 12% и достигнет 1,28 трлн кВт·ч., сообщает газета "Ведомости"

Основным драйвером роста станут восстановление промышленного спроса и бум строительства дата-центров.

Однако текущая статистика показывает спад. За первые 9 месяцев 2026 года потребление в ЕЭС России снизилось на 0,2% (до 834 млрд кВт·ч).

Региональная динамика (январь — сентябрь 2026 г.)

Снижение: Урал (−3,2%), Юг (−1,9%) и Северо-Запад (−0,2%).

Рост: Восток (+4,4%), Средняя Волга (+0,8%), Центр (+0,9%) и Сибирь (+0,3%).

Напомним, в 2025 году потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России снизилось на 1,1% (до 1,161 трлн кВт•ч), а выработка — на 1,2% (до 1,166 трлн кВт•ч). Это первое снижение за четыре года. Основную долю производства обеспечили ТЭС (57,5%), общая мощность электростанций выросла до 271 ГВт.