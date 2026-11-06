Медведя-шатуна застрелили в Братске: он бродил по острову Зуй

В Иркутской области стали фиксироваться медведи-шатуны: звери не смогли набрать жир к зиме, потому не легли в спячку и голодные бродят в поисках пропитания. Один из них был накануне убит в Братске, сообщил мэр Александр Дубровин.

Фото: соцсети мэра Братска

«На острове Зуй в рамках работы по регулированию численности дикого зверя добыт медведь. В этом году регулярно регистрировались случаи выхода медведя к людям, что несвойственно дикому зверю», – подчеркнул градоначальник.

При этом, по его словам, шатуны фиксируются ежегодно – небольшой процент зверей все же не успевают отъесться до наступления холодов.