Новости

Туризм 2026, последние новости
Гостиничный бум на Алтае: Номерной фонд региона вырастет в 4 раза к 2030 году
Сонный туризм становится популярным на Байкале
На Байкале спустили на воду новый круизный лайнер
Все материалы сюжета

Медведя-шатуна застрелили в Братске: он бродил по острову Зуй

В Иркутской области стали фиксироваться медведи-шатуны: звери не смогли набрать жир к зиме, потому не легли в спячку и голодные бродят в поисках пропитания. Один из них был накануне убит в Братске, сообщил мэр Александр Дубровин.

<p>Фото: соцсети мэра Братска</p>

Фото: соцсети мэра Братска

«На острове Зуй в рамках работы по регулированию численности дикого зверя добыт медведь. В этом году регулярно регистрировались случаи выхода медведя к людям, что несвойственно дикому зверю», – подчеркнул градоначальник.

При этом, по его словам, шатуны фиксируются ежегодно – небольшой процент зверей все же не успевают отъесться до наступления холодов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес