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Утечка серной кислоты из цистерны произошла в Иркутской области: территорию оцепили

В городе Братске Иркутской области в районе железнодорожной станции «Падунские Пороги» произошла утечка серной кислоты из цистерны. Подробности о ЧП рассказал мэр Александр Дубровин.

«Накануне поступило сообщение о капельном истечении серной кислоты в вагоне товарного состава. Вагон оперативно отцепили и разместили на специальном пути, притом попадание вещества в почву не допущено», – отметил градоначальник.

Бригада аварийно-спасательной службы «ЭКОСПАС» провела обработку и зачистку цистерны. Вагон отправят на станцию «Братск», где состоится перелив кислоты. Угрозы жизни и здоровью населения нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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