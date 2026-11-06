Спасение до просрочки: ЦБ призвал банки помогать должникам до того, как они пойдут к мошенникам

Банк России рекомендовал коммерческим банкам действовать на опережение и помогать заемщикам еще до того, как они допустят просрочку. Регулятор обеспокоен деятельностью «раздолжнителей» — недобросовестных посредников, которые обещают списать долги, но на деле берут деньги за бесполезные жалобы и усугубляют положение людей, сообщает газета "Ведомости".

Что именно рекомендовал ЦБ:

Не ждать просрочки: Предлагать помощь (реструктуризацию, снижение неустойки) даже тем, кто платит вовремя, но чье финансовое положение нестабильно либо кто планирует обратиться к посредникам.

Прямая связь: Создать отдельные каналы (телефон, почта) для консультаций, чтобы люди могли обсудить проблему с банком напрямую, без посредников.

Снижение нагрузки: Уменьшать штрафы и давать отсрочки по основному долгу или процентам.

По данным регулятора, жалобы на мошенников, обещающих «законно не платить по кредитам», участились. Такие посредники часто вводят граждан в заблуждение, предоставляя неполную информацию о последствиях банкротства.

Напомним, что процедура банкротства набирает популярность среди россиян. Только в текущем году открыто 480 тысяч дел о банкротстве физлиц, а к 2029-му, по прогнозам аналитиков, в стране будет уже 2 млн банкротов. Одновременно увеличивается и число «раздолжнителей» – компаний, которые обещают легкое избавление от кредитов и непосильных платежей. Однако зачастую они не только не помогают, но и усугубляют положение должника.