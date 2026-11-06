Гостиничный бум на Алтае: Номерной фонд региона вырастет в 4 раза к 2030 году

Алтай готовится к гостиничному буму: к 2030 году номерной фонд региона может вырасти почти в четыре раза. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci, передают "Ведомости".

Масштаб стройки

В Республике Алтай и Алтайском крае планируют построить около 30 гостиничных комплексов на 5300 номеров. Для сравнения: за предыдущие пять лет (2021–2025 гг.) было введено всего 1436 юнитов. Таким образом, объем ввода увеличится в 3,7 раза.

Пик и локации

Самым активным периодом станет 2027 год, когда должны быть завершены отели на 2700 номеров. Масштабное развитие инфраструктуры ожидается в локациях Бирюзовая Катунь, Сибирская Монета, Манжерок и Белокуриха.

Оценки других экспертов

По данным IBC Real Estate, совокупный ввод до конца 2030 года составит около 1000 номеров (это на 25% больше, чем в 2021–2025 гг.). Стоит отметить, что эта компания не учитывает несетевые гостиницы до 100 номеров. Одним из крупнейших проектов станет комплекс на 694 комнаты в составе курорта «Кедры» (открытие запланировано на 2029 год).