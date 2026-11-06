Трамп рассказал о встрече с Дмитриевым и грядущем соглашении по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме о своей встрече со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщают "Ведомости". Трамп отказался раскрывать детали разговора, отметив лишь, что «соглашение по Украине будет». По его словам, это соглашение затронет не только Украину, но и всю Европу, и станет «большим, прекрасным», вызвав восторг у всех сторон.

5 ноября Дмитриев вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой прибыл в США для участия в церемонии, посвящённой гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. В ходе мероприятия спецпредставитель президента России подчеркнул, что Владимир Путин ценит миротворческие усилия Трампа по Украине.

Ранее, 3 ноября, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Соединённые Штаты представят Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. 1 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что первые раунды переговоров по завершению конфликта будут проходить в трёхстороннем формате с участием США.