Муниципальное жилье построили для работников в Чунском впервые за долгие годы

В поселке Чунский Иркутской области впервые за много лет построили муниципальное жилье. Ключи от новых домов получили три семьи работников образования и культуры – преподавателя многопрофильного техникума, художественного руководителя культурно-досугового центра и воспитателя детского сада, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Скриншот из видео в соцсетях губернатора Иркутской области

«Муниципалитет участвует в строительстве жилья совместно с работодателем нанимателя. А через 10 лет найма при сохранении проживания и работы в сельской местности наниматели смогут выкупить жилье у муниципалитета за 1% от первоначальной стоимости», – прокомментировал глава региона.

Здания площадями от 70 до 90 «квадратов» возведены из газобетонных блоков, утеплены и обшиты сайдингом. Внутри – чистовая отделка, центральное отопление и водоснабжение. На участках установлены септики, смонтирована подсветка и созданы ограждения.

На строительство трех домов направили 16,1 млн рублей из консолидированного бюджета. Федеральные и областные средства покрыли 63% затрат, остальные 37% – муниципальная казна и внебюджетные источники.