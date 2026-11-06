2000 тонн – на дороги и газоны: энергетики Иркутска благоустроили улицы города

За это лето в Иркутске восстановили около 500 объектов благоустройства после работ на тепловых сетях. В областном центре уложили более 5 тысяч кв. м асфальта и свыше тысячи кв. м газонов, возвратив городским пространствам прежний вид. Половина из полутысячи участков обновлена после зимних работ на трубопроводах, остальные — в рамках летней ремонтной кампании. Для такого масштабного благоустройства потребовалось почти две тысячи тонн материалов.

Напомним, с мая по сентябрь специалисты «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+) проверяли и ремонтировали теплосети областного центра, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. По итогам этой работы в Иркутске выявили и устранили 667 дефектов, больше всего — в Свердловском и Октябрьском районах. В результате в городе обновили 6,5 км трубопроводов. Среди замененных участков — старейшая магистральная тепловая сеть на улице Академической, проложенная в 1975 году. По ней тепло поступает в 150 жилых домов, а также школы и детские сады. Труба проработала 50 лет — вдвое дольше нормативного срока.

— Мы приложили максимум усилий, чтобы восстановить благоустройство на всех участках, где велись работы, до наступления холодов. Хочу поблагодарить иркутян за терпение и понимание. Ремонты часто приносят неудобства для горожан, но только так мы можем обеспечить качественное и надежное теплоснабжение, — подчеркнул Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

С наступлением морозов благоустройство после ремонта теплосетей переходит в зимний формат. На участках укладывают временное покрытие из щебня, песчано-гравийной смеси или дорожных плит, которое обеспечивает безопасный проход и проезд — класть зимой постоянный асфальт просто недопустимо. Энергетики будут контролировать состояние таких участков и при необходимости обновлять покрытие до весны, пока не начнется капитальное восстановление дорог и тротуаров.

Поэтому, если вы видите, что временный гравийный участок требует обновления, сообщите об этом оператору тепловых сетей Иркутска по телефону: +7 (901) 640-42-99 или в социальных сетях: