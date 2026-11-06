«Ловушка рассрочки»: почему дольщики массово отказываются от квартир и теряют деньги

Российский рынок новостроек столкнулся с волной расторжений договоров долевого участия (ДДУ). За 9 месяцев 2026 года покупатели отказались от сделок на рекордную сумму — 151,7 млрд рублей (рост на 46% год к году). Количество расторгнутых договоров выросло на 18%, до 10,2 тыс., сообщает "Коммерсант",

Почему люди отказываются от квартир?

Главная причина — непосильная долговая нагрузка. Многие покупатели в 2023–2025 годах брали рассрочки от застройщиков или «траншевую» ипотеку. Когда пришло время переходить на рыночную ипотеку, они столкнулись с заградительными ставками (около 18,76% в конце октября) и не смогли перекредитоваться.

Статистика расторжений

Почти половина (47%) расторжений приходится на проекты со сроком сдачи до конца 2026 года.

Еще 34% — на новостройки со сдачей в 2027 году.

Уровень расторжений вырос с 1,1% (в 2023–2024 гг.) до 1,7% в 2026 году.

Юридическая ловушка

Застройщики пытаются компенсировать потери, удерживая с покупателей штрафы от 5% до 20% стоимости квартиры. Однако юристы предупреждают: такие штрафы часто незаконны.

«Право на односторонний отказ от ДДУ установлено законом о защите прав потребителей. Пункты о штрафах в договорах ничтожны», — говорит юрист Елена Пятаченко.

Суды в таких спорах стабильно встают на сторону дольщиков. Застройщик имеет право удержать только документально подтвержденные фактические расходы, но не «штрафы за отказ».

Отметим, для контроля ситуации ЦБ готовит законопроект, который обяжет передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас эта информация доступна только банку застройщика, что мешает объективно оценивать долговую нагрузку заёмщика.