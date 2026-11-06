Рынок на 455 миллиардов: почему рынок кибербезопасности в России растет на 20% в год

Российский рынок кибербезопасности переживает бум: по прогнозам MWS Cloud, в 2026 году его объем достигнет 455,4 млрд рублей (рост на 20,8%). Однако этот рост обусловлен не только импортозамещением, но и усложнением киберугроз, сообщает "Коммерсант".

Главные цифры и тренды

Объем рынка: 455,4 млрд руб. (+20,8% к 2025 году).

Сегменты-лидеры: ПО (216,5 млрд руб.), ИТ-услуги (167 млрд руб.) и аппаратное обеспечение (71,9 млрд руб.).

Быстрый рост: Системы защиты веб-приложений (WAF) выросли на 53,2%, SIEM-системы — на 40,7%.

Кадровый голод: Дефицит специалистов оценивается в 40%, особенно не хватает экспертов уровня Middle+ и Senior.

Смена парадигмы

Если раньше рынок рос за счет ухода западных вендоров, то теперь драйвером стала осознанная потребность в защите. «Атаки становятся более быстрыми, масштабными и адаптивными благодаря ИИ. Прежнего подхода к защите периметра уже недостаточно», — отметил гендиректор MWS Павел Воронин.

Услуги и аутсорсинг

На фоне дефицита кадров растет спрос на Managed Security Services (MSSP) — аутсорсинг мониторинга и реагирования на инциденты. Бизнесу больше не нужны просто «сигналы об угрозе», внешним специалистам доверяют управление инфраструктурой, хотя решение об остановке производства остается за самой компанией.