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Школьника отправили под стражу в Иркутске за вымогательство и грабеж

В Иркутске под стражу отправили 14-летний школьника. Его обвинили в вымогательстве и грабеже. Подробности о деле сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры региона.

По версии следствия, в сентябре юноша около одного из городских кафе потребовал у 15-летнего школьника 20 тыс. рублей, обещая распространить информацию, которая может его опозорить. Испугавшись, парень отдал деньги. У него же предполагаемый преступник забрал и телефон.

Кроме того, в октябре подросток с ножом напал на двоих 17-летних парней и забрал у них 2,5 тыс. рублей.

Следствие полагает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступлениями, а также угрожать несовершеннолетнему потерпевшему, потому подросток будет два месяца находиться под стражей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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