Импорт нефтепродуктов в Россию вырос на 25% в октябре

Морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре вырос на 25% к сентябрю — до 54 тыс. баррелей в сутки, следует из данных Kpler. При этом показатель остается заметно ниже июльского и августовского уровней, когда Россия импортировала около 89 тыс. и 153 тыс. б/с соответственно. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«54 тыс. б/с соответствуют чуть более 200 тыс. тонн в месяц, тогда как годовое потребление только бензина в России составляет около 40 млн тонн. Ограничением для увеличения импорта в том числе остается его стоимость. Для компенсации затрат на доставку топливо на АЗС пришлось бы продавать по ценам заметно выше привычных для потребителей», — говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.

Из октябрьских поставок более 40 тыс. б/с пришлось на Марокко, остальное — на Турцию; в июле–сентябре Россия также импортировала нефтепродукты из Индии, Южной Кореи и Египта. Основную часть импорта в третьем квартале составил бензин, меньшую — авиатопливо для Дальнего Востока. В Минэнерго заявили, что импортный бензин не может существенно влиять на среднюю цену, потребность в таких поставках снижается, а «импортный демпфер» компенсирует разницу между мировыми ценами и стоимостью топлива на внутреннем рынке. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что российское дизельное топливо будет продано, несмотря на смену курса танкеров, направлявшихся в США, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому детали не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей», — сказал он.