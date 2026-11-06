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Путин назвал недопуск российских спортсменов нарушением демократии

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что недопуск российских спортсменов к международным турнирам является грубым нарушением права и институтов демократии.

По его словам, МОК, отдельные международные федерации и Международный спортивный суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, но не все страны готовы соблюдать взятые на себя обязательства.

«Продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, а значит, и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать. А нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», — сказал Путин.

Президент добавил, что тема будет обсуждаться подробнее. Другие детали совещания не уточняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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