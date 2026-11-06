Портфель кредитных карт вырос до 3,76 трлн рублей

По итогам третьего квартала 2026 года совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 трлн рублей, количество активных пользователей выросло до 30,24 млн человек. Во втором квартале портфель составлял 3,67 трлн, а пользователей было 30,00 млн. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В третьем квартале 2025 года портфель составлял 3,67 трлн рублей, количество активных пользователей — 30,28 млн человек. Просроченная задолженность (30–90 дней, без учета дефолтов) по итогам третьего квартала 2026 года составила 2,0% портфеля, или 75,62 млрд рублей; во втором квартале — 58,23 млрд (1,6% портфеля), в первом — 85,79 млрд (2,3%).

70% активных держателей кредитных карт имеют как минимум еще один розничный кредит: у 24% — один, у 17% — два, у 11% — три, у 18% — четыре и более. Средняя совокупная задолженность по всем кредитным продуктам у этой категории заемщиков достигла 939 тыс. рублей; во втором квартале 2026 года показатель составлял 918 тыс., в третьем квартале 2025-го — 884 тыс.