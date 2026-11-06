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Нелегальные торговые павильоны массово сносят в иркутском Ново-Ленино

В Иркутске приступили к массовому сносу павильонов в микрорайоне Ново-Ленино. За последний месяц мэрия разместила массу уведомлений о добровольном демонтаже. Если собственники не уберут объекты, их демонтируют принудительно.

В частности, запланирован снос ортопедического салона «Здоровье», павильонов «Овощи, фрукты, шаурма», «Скупка», «Дары Востока» на Розы Люксембург, киоска «Молочная река», «Мини-пекарни и бургерной», Grill house в переулке Археолога Михаила Герасимова и других.

Работы проводят в соответствии с постановлением администрации города «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска». Освободить участки необходимо в течение пяти календарных дней с момента размещения уведомления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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