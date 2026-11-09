На Усть-Илимской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №10

Плановый капитальный ремонт гидроагрегата №10 мощностью 240 МВт завершен на Усть-Илимской ГЭС энергохолдинга Эн+. Работы выполнены за 66 дней, точно в соответствии с графиком. Сейчас оборудование проходит приемосдаточные испытания

Гидроагрегат №10 введен в эксплуатацию в 1976 году и является одним из ключевых элементов станции. В ходе капитального ремонта выполнена полная ревизия всех компонентов, отремонтированы и заменены критически важные узлы гидротурбины и гидрогенератора, а также участок поврежденного маслопровода.

Для подтверждения качества выполненных работ и готовности оборудования к работе под нагрузкой специалисты приступили к испытаниям гидроагрегата. После их завершения он будет введен в эксплуатацию.

Капитальный ремонт гидроагрегатов на Усть-Илимской ГЭС — плановая программа поддержания надежности и безаварийной работы оборудования энергохолдинга Эн+, основанного Олегом Дерипаска. Весной 2026 года после капитального ремонта на станции был введен в эксплуатацию гидроагрегат №7.

— Четвертого ноября на нашей станции завершен капитальный ремонт десятого гидроагрегата, который проходил в течение 66 дней. За это время были выполнены работы по замене основных, критически важных элементов оборудования, а также настройка узлов и систем, которые отвечают за его работоспособность. Сейчас гидроагрегат находится на приемосдаточных испытаниях. Проделанная работа позволит обеспечить его безаварийную и надежную работу до следующего капитального ремонта, — главный инженер Усть-Илимской ГЭС Сергей Крапицкий.